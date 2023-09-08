Uzmanlara göre Kral Charles için bir diğer hassas konu da aktivist prensten birleştirici krala nasıl geçiş yapacağıydı. Zira Kral'ın annesinden farklı olarak iklim değişikliği hakkında güçlü fikirleri olduğu uzun zamandır biliniyor.

Ancak yine de modern zamanlarda monarşinin hayatta kalması için siyasi tarafsızlığın şart olduğuna dair ciddi tartışmalar da mevcut. Ancak uzmanlara göre Charles her şeyi dizginleyebildiğini gösterdi.