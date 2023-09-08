Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası Kral Charles'ın 1. yılı nasıl geçti?
İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün 1. yılında yeni Kral Charles'ın 1 senesi nasıl geçti?
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İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün üzerinden 1 yıl geçti.
Sadece ülke değil dünya tarihine de damga vuran Kraliçe II. Elizabeth 70 yıllık görev süresi boyunca 15 İngiltere başbakanı gördü.
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Kraliçe'nin vefatının ardından yerine gelen isim ise oğlu Kral III. Charles oldu.
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Peki Kraliçe'nin 70 yıllık görevinin gölgesinde bir hükümdarlık süren Kral Charles'ın 1 senesi nasıl geçti?
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KRAL'IN 1 YILI
Washington Post'un haberine göre, Kral Charles'ın 8 Eylül 2022'de tahta çıkışından bir yıl sonra, İngilizlerin çoğunluğu, annesi kadar popüler olmasa da onun hükümdar olarak iyi bir iş çıkardığını söylüyor.
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Kraliyet biyografi yazarı Sally Bedell Smith, Kral Charles'ın daha açık sözlü olduğunu, halkla bağlantı kurduğunu ve kendisinin "annesinden çok daha iyi, çok iyi bir doğaçlama konuşmacı" olduğunu gösterdiğini belirtti.
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Uzmanlara göre Kral Charles için bir diğer hassas konu da aktivist prensten birleştirici krala nasıl geçiş yapacağıydı. Zira Kral'ın annesinden farklı olarak iklim değişikliği hakkında güçlü fikirleri olduğu uzun zamandır biliniyor.
Ancak yine de modern zamanlarda monarşinin hayatta kalması için siyasi tarafsızlığın şart olduğuna dair ciddi tartışmalar da mevcut. Ancak uzmanlara göre Charles her şeyi dizginleyebildiğini gösterdi.
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Prens olarak Charles, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler COP26 iklim zirvesi de dahil olmak üzere iklim odaklı etkinliklerde yıldız bir konuşmacıydı.
Yeni bir kral olarak ise Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen COP27'ye katılmama konusunda dönemin Başbakanı Liz Truss ile anlaştı.
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Ancak Charles bunun yerine Kasım ayında Buckingham Sarayı'nda ABD iklim elçisi John F. Kerry ve COP Başkanı Alok Sharma'nın da aralarında bulunduğu konukların katıldığı bir zirve öncesi resepsiyona ev sahipliği yaptı.
Temmuz ayında Charles, iklim finansmanını harekete geçirme çabasının bir parçası olarak Başkan Biden ve önde gelen hayırseverler ve finansörlerle Windsor Kalesi'nde bir araya geldi.
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Kraliyet biyografi yazarı Hugo Vickers, Charles'ın perde arkasında yumuşak güç kullandığını söyleyerek "Çok aktif. Ancak bunu pek çok hükümdarın yaptığı gibi özel olarak yapıyor. Sokağa çıkıp zil çalmıyorlar ve size ne düşündüklerini söylemiyor" diye konuştu.
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AİLE İÇİ İLİŞKİLERDE KESKİN TAVIR
Kraliyet gözlemcileri Kral Charles'ın, cinsel taciz ile suçlanan ve unvanları alınan kardeşi Andrew'a karşı annelerine göre daha az hoşgörülü davrandığını söylüyor.
Charles kralken Andrew'un kraliyet görevlerine dönme şansının olmadığını söyleniyor. Prens taç giyme törenine konuk oldu ancak resmi bir rol oynamadı . Ancak yine de, kendisinden taşınmasının istenebileceği yönündeki haberlere rağmen Andrew hâlâ Windsor Malikanesi'ndeki geniş bir malikane olan Royal Lodge'da yaşıyor.
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ANNESİNE OLDUĞU GİBİ SEVGİ SELİ YOK
Tüm bunlarla beraber İngiltere'de Kral Charles'a annesi gibi tapılmıyor.
Monarşiye bir kurum olarak karşı çıkan pek çok kişi bile Kraliçe Elizabeth'e karşı bir sevgi duyuyordu. Ölümünün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala en popüler İngiliz kraliyet ailesi üyesi...
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70 yıldır ilk kez hükümdarın değişmesi cumhuriyetçi harekete enerji verdi ve modern zamanlarda monarşinin rolüne ilişkin soruların daha acil hale gelmesine neden oldu.
Charles'ın katılımı, İngiliz Milletler Topluluğu krallıklarından yenilenen çağrılara yol açtı. Avustralya, Charles'ı 5 dolarlık banknotuna koymayacağını duyurdu.
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Bedell Smith, Kral Charles'ın insanların saygısını kazanması için hâlâ zaman olduğunu söylüyor.
Smith "Kraliçe için de biraz zaman aldı. Sevilen ve hayranlık duyulan kişi her zaman annesiydi. Ancak ölümünden sonra bile gerçekten sevilen ve milletin büyükannesi olarak görülen biri oldu. Kral Charles Britanya'nın Büyükbabası olacak mı? Bilmiyorum. Belki" diye konuştu.