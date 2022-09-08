Kraliçe 2. Elizabeth hastaneye kaldırıldı! İngiltere Kraliçesi Elizabeth neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberine göre: İngiltere Kraliçesi Elizabeth, hastaneye kaldırıldı. Konu hakkında Buckingham Sarayı'ndan açıklama geldi. Söylenene göre, doktorların 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylendi.

KRALİÇE 2. ELIZABETH NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Artık 96 yaşında olan Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumundan doktorlar endişeli. Bu sebeple hastaneye yatması uygun görüldü. Saraydan yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin rahatı yerinde ve Balmoral'da kalıyor" denildi. Saraydan gelen açıklama doğrultusunda haberimizin içeriği güncellenecektir.

İNGİLTERE BAŞBAKANI AÇIKLAMA YAPTI

İngiltere Başbakanı Liz Truss, tüm İngiltere'nin Kraliçe'nin sağlık durumu için derin endişe içinde olduğunu söyledi.

Truss, "Tüm düşüncelerim ve duygularım Kraliçe ve ailesiyle" ifadelerini kullandı.