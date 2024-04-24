Kral Charles'tan Prenses Kate Middleton'a yeni ünvan

Nişan; sanata, bilime, tıbba ve kamu hizmetine uzun bir süre boyunca yapılan olağanüstü başarıları ve büyük katkıları takdir etmek amacıyla 1917'de Kral V. George tarafından verilmeye başlandı. St. Andrews Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünden mezun olan Prenses; Ulusal Portre Galerisi, V&A (Victoria ve Albert Müzesi) ve Kraliyet Fotoğraf Topluluğu da dahil olmak üzere birçok sanat kuruluşunun hamisi durumunda.