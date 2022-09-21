"ALKIŞLANACAK HAREKET"



İngiliz medyası sadece İngiltere'yi değil tüm Avrupa'yı etkileyen krizin ortasında Kral'ın taç giyme töreninin maliyetlerini düşürmesini 'alkışlanacak bir hareket' olarak yorumladı.



Kraliçe Elizabeth'in 1953'de gerçekleştirilen taç giyme töreni o zamanlar 1.57 milyon sterline mal olmuştu. O paranın bugünkü karşılığının 45 milyon sterlin civarında olduğu düşünülüyor.