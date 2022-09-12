Kral 3. Charles'ın parmakları neden böyle?

SEBEBİ UZUN UÇUŞLAR SONRASI GELİŞEN ÖDEM Mİ?

Şişmiş parmakların, şimdiki Kral'ın yıllardır muzdarip olduğu bir şey olduğu belirtilerek, Charles'ın kendisinin bile 2012'de Avustralya'ya yaptığı uzun bir seyahatten sonra şaka yollu bir şekilde onlara 'sosis parmakları' dediği ifade edildi.

Dr. Gareth Nye, şişmenin yanı sıra su tutma veya - büyük olasılıkla - sadece yaşlılığa bağlı çok sayıda sağlık durumunun sorumlu olabileceğini açıkladı.

Dr. Nye Daily Star'a verdiği demeçte, "Ödem, vücudun uzuvlarında, normalde bacaklarda ve ayak bileklerinde ve aynı zamanda parmaklarda sıvı tutmaya başladığı ve şişmelerine yol açan bir durumdur" dedi ve ekledi: "Nedeninin bu olup olmadığını anlamak için, şişmiş bölgeye yaklaşık 15 saniye bastırmak bölgede bir çöküntüye neden olur."

Uzun süre oturan yaşlı insanlarda ödem tutmanın daha fazla görüldüğü kaydedilirken Kral Charles'ın, uzun süre uçarak veya sıcak ülkelere seyahat ettikten sonra, birçok kez şişmiş elleri ve ayaklarıyla resmedildiği aktarıldı.