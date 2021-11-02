Kripto para borsası Kraken, SHIBA INU'yu (SHIB) bugün işlem platformuna dahil edeceğini söyledi.

Doge'nin en büyük rakibi olarak işaret edilen ve popülerliği son dönemde güçlü artan SHIB, son 1 ayda yüzde 800'ün üzerinde yükseldi.

2011 yılından bu yana faaliyette olan Kraken, 60'tan fazla dijital varlığın aralarında Euro ve ABD Doları'nın olduğu 7 farklı para biriminde işlem görmelerine imkan sağlıyor. Kraken 7 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.