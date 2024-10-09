Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KPSS TERCİH TARİHLERİ 2024 | KPSS ön lisans tercihleri başladı mı, tercihler ne zaman başlayacak, ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?

        KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi. KPSS ön lisans tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından, tercih yerleştirme tarihleri, taban puanları, kontenjan listesi açıklık kazanacak. KPSS ön lisans tercihleri, belirtilen tarihler arasında ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılabilecek. Peki, KPSS ön lisans tercihleri başladı mı? İşte 2024 KPSS ön lisans tercih takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 20:51 Güncelleme: 10.10.2024 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KPSS ön lisans tercihlerinde geri sayım sürüyor. KPSS ön lisans sonuçlarının 20 Eylül tarihinde adayların erişimine sunulmasının ardından, tercih tarihleri araştırma konusu oldu. KPSS ön lisans tercih yerleştirme kılavuzu için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını bekleniyor. Peki, KPSS ön lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı, KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

        • 2

          2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2024 KPSS Ön Lisans tercih tarihleri henüz belli olmadı.

          KPSS Ön Lisans tercihleri ile ilgili ÖSYM’den açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

          KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.

          Ancak 2024 KPSS Ön Lisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı.

        • 4

          KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          KPSS Ön Lisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

          Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

        • 5
        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
        Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Biden ile Netanyahu görüştü
        Biden ile Netanyahu görüştü
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        Habertürk Anasayfa