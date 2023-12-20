Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 28 Aralık 2023 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 28 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI