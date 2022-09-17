KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Ertelenen KPSS sınavı 18 Eylül Pazar günü 81 il merkezinde gerçekleştirilecek. KPSS soruları ve cevapları, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının ardından erişime açılacak. Memur olma hayaliyle sınava katılım sağlayacak olanların gündeminde “KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?” sorusu yer alıyor. İşte, 2022 KPSS Lisans cevap anahtarı kitapçığına yönelik bilgiler…