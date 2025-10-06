KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? KPSS sonuç tarihi belli oldu

KPSS sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 7-14 Eylül’de gerçekleşen KPSS sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Her test kendi içinde değerlendirilecek; örneğin Genel Yetenek testinde, doğru cevap sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplanacak. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?