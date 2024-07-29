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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları açıklanma tarihini ÖSYM duyurdu

        KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları açıklanma tarihini ÖSYM duyurdu

        KPSS lisans sınavı sona erdi. Kamuda personel olmak isteyen vatandaşlar KPSS sonuçlarına odaklandı. ÖSYM sınav takviminde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 12:02 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:02
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        • 1

          KPSS sonuçları için tarih belli oldu. KPSS ÖABT sınavı 4 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. Lisans oturumu ise geçtiğimiz gün tamamlandı. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları - ÖABT sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM AİS aracılığıyla erişime açılacak.

          2024 KPSS SINAV TARİHLERİ

          Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

          KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

          KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

          KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

          KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

        • 3
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