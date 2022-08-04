KPSS skandalında yeni gelişme!

KPSS'de sınav sorularıyla ilgili soruşturmada, flaş gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece yarısına kadar bürokratlarla toplantı yaparak, soruşturmayı ve bulguları an be an takip etti; gerekli talimatları verdi.
Devlet Denetleme Kurulu (DDK) müfettişleri dün kuruma giderek ilk incelemeleri yapmışlardı. Aldığım ilk bilgilere göre, müfettişler sınav sorularıyla ilgili yaptıkları incelemelerde, Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavı soruları ile KPSS sınavının soruları arasında bire bir aynı olan sorular tespit edildi. Bire bir aynı soruların yanı sıra ufak değişiklikler yapılmış benzer sorular tespit edildi. Bu gelişme üzerine DDK Başkanı Yunus Arıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdi ve konu savcılığa intikal ettirildi.
DDK KOORDİNE EDİYOR
Bu aşamada soruşturmanın savcılığa intikal ettirilmesi; soruşturmanın eş zamanlı yürütülmesi, kaçak olmaması, delil karartılması gerekçeleriyle yapıldı. DDK inceleme ve soruşturma konusunda tam yetkili olsa da soruşturmanın yürütülmesi konusunda savcılık ve kolluk gücüne ihtiyaç duyuluyor. Bir yetkili, “Biz, basımevini basamayız, dijital materyalleri toplayamayız. Buna yetkimiz olmadığı için savcılığın devreye alınmasını sağladık” dedi.
Şunun altını çizmek isterim; soruşturma Devlet Denetleme Kurulu koordinasyonunda yürütülüyor. Hem savcılığın, hem de YÖK’ün başlattığı soruşturmaları DDK koordine ediyor. Konunun hassasiyeti nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gece yarısına kadar bürokratlarla bu konuyla ilgili toplantı yaptı. Gelişmelerle ilgili bilgi aldı ve talimatlarını iletti.
PERSONEL DE İNCELENİYOR
Soruşturma bittiğinde, skandalın detaylarını öğrenmiş olacağız. ÖSYM’deki soruşturma sadece kopya sorular ile ilgili değil, aynı zamanda personel incelemesini de kapsıyor. Detayları aktarmaya devam edeceğim…
ARICI: VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN
DDK Başkanı Yunus Arıncı, “KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenliğine halel gelmesine göz yumarız” diye twit attı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!