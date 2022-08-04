KPSS skandalında yeni gelişme!

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) müfettişleri dün kuruma giderek ilk incelemeleri yapmışlardı. Aldığım ilk bilgilere göre, müfettişler sınav sorularıyla ilgili yaptıkları incelemelerde, Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavı soruları ile KPSS sınavının soruları arasında bire bir aynı olan sorular tespit edildi. Bire bir aynı soruların yanı sıra ufak değişiklikler yapılmış benzer sorular tespit edildi. Bu gelişme üzerine DDK Başkanı Yunus Arıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdi ve konu savcılığa intikal ettirildi.

KPSS'de sınav sorularıyla ilgili soruşturmada, flaş gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece yarısına kadar bürokratlarla toplantı yaparak, soruşturmayı ve bulguları an be an takip etti; gerekli talimatları verdi.

DDK KOORDİNE EDİYOR

Bu aşamada soruşturmanın savcılığa intikal ettirilmesi; soruşturmanın eş zamanlı yürütülmesi, kaçak olmaması, delil karartılması gerekçeleriyle yapıldı. DDK inceleme ve soruşturma konusunda tam yetkili olsa da soruşturmanın yürütülmesi konusunda savcılık ve kolluk gücüne ihtiyaç duyuluyor. Bir yetkili, “Biz, basımevini basamayız, dijital materyalleri toplayamayız. Buna yetkimiz olmadığı için savcılığın devreye alınmasını sağladık” dedi.

Şunun altını çizmek isterim; soruşturma Devlet Denetleme Kurulu koordinasyonunda yürütülüyor. Hem savcılığın, hem de YÖK’ün başlattığı soruşturmaları DDK koordine ediyor. Konunun hassasiyeti nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gece yarısına kadar bürokratlarla bu konuyla ilgili toplantı yaptı. Gelişmelerle ilgili bilgi aldı ve talimatlarını iletti.