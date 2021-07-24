ÖSYM, KPSS sınav yerlerini henüz açıklamadı. Adaylar 2021 KPSS sınav yerlerini öğrenmek ve sınav öncesi KPSS'ye gireceği okulu ziyaret etmek istiyor. KPSS sınav yerleri açıklandığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS sınavları 1 Ağustos 2021'den itibaren başlayacak. ÖSYM henüz KPSS sınav giriş yerlerini açıklamadı ancak bu hafta açıklanması bekleniyor.

2021 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.