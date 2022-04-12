KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2022

KPSS lisans başvuruları: 24 Mayıs-6 Haziran

KPSS ortaöğretim başvuruları: 1-13 Eylül

KPSS önlisans başvuruları: 3-15 Ağustos

2022 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Araştırılan bir diğer konu da KPSS 2022 başvuru ücretleri oldu. Ücretler yayımlanacak olan kılavuz ile belli olacak. Geçtiğimiz yıllarda Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için ayrı ayrı 90 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavlarında her bir oturum için 65,00 TL, ÖABT için ise 90 TL sınav ücreti yatırılmıştı.