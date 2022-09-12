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KPSS lisans sınavı için heyecanlı bekleyiş! 2022 Ertelenen ve iptal edilen KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı

KPSS lisans sınavı için geri sayım... KPSS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı: Ertelenen ve iptal edilen KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS Lisans sınav giriş belgeleri, ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Başvuru işlemlerini tamamlayarak sınav gününü bekleyen adaylar, ertelenen ve iptal edilen KPSS Lisans sınav tarihini araştırıyor. İşte 2022 ÖSYM sınavı takvimi ile KPSS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı...

12.09.2022 - 09:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • KPSS Lisans sınavı için geri sayım başladı. KPSS lisans sınav takviminin güncellenmesinin ardından gözler yeni sınav tarihine çevrildi. 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumunda ter dökecek olan adaylar "KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 KPSS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı ve  ertelenen ve iptal edilen sınav tarihi...

  • KPSS LİSANS NE ZAMAN? 

    2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak. 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı ise 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

  • KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

    18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

    ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ YERLRİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • DİKKAT!

    18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

    18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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