KPSS Lisans sınavı için geri sayım başladı. KPSS lisans sınav takviminin güncellenmesinin ardından gözler yeni sınav tarihine çevrildi. 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumunda ter dökecek olan adaylar "KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 KPSS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı ve ertelenen ve iptal edilen sınav tarihi...