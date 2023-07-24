KPSS puan hesaplama ekranı, ÖSYM tarafından 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen 2023 KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) sınavlarının ardından araştırılmaya başlandı. KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığının yüzde 10'u yayınlanırken gözler " KPSS puanı nasıl hesaplanır, 4 yanlış bir doğruyu götürür mü ve 70, 75, 80, 85, 90 puan almak için kaç net yapmak gerekir?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte 2023 KPSS puan hesaplama hakkında merak edilenler...