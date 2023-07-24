ÖSYM ile P1, P2, P3 KPSS puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
KPSS puan hesaplama ekranı, Lisans Kamu Personel Seçme Sınavının ardından gündeme geldi. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarında ter döken memur adayları P!, P2 ve P3 puan türüne göre kaç puan aldığını sorguluyor. İşte 2023 KPSS puan hesaplamasına ilişkin detaylar...
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KPSS puan hesaplama ekranı, ÖSYM tarafından 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen 2023 KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) sınavlarının ardından araştırılmaya başlandı. KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığının yüzde 10'u yayınlanırken gözler " KPSS puanı nasıl hesaplanır, 4 yanlış bir doğruyu götürür mü ve 70, 75, 80, 85, 90 puan almak için kaç net yapmak gerekir?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte 2023 KPSS puan hesaplama hakkında merak edilenler...
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KPSS SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!
23 Temmuz Pazar günün gerçekleştirilen KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayımlandı. KPSS soruları ve cevapları kitapçığının yüzde 10'u adayların erişimine açıldı.
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ÖSYM'DEN 2023 KPSS DUYURUSU!
ÖSYM tarafından "2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı." açıklaması yapıldı.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans maratonu 6 Ağustos'ta tamamlanacak. KPSS sonuçları ise ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
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KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
KPSS, ÖSYM tarafından uygulanıp puanların açıklanmasından sonra 2 yıl daha geçerli oluyor.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
ÖSYM tarafından kılavuzda belirtilen puan hesaplama işlemi şöyle yapılıyor: Tablo-1’deki (Tablo-1 Görselde) testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacak.
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KPSS SINAVINDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?
KPSS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.
KPSS PUAN HESAPLAMA FORMÜLÜ
KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır.
30 [ 2 (ASP – X ) – S]
KPSS Puanı = 70 + --------------------------------
[2 ( B – X )] – S
Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarının ikisinde de sınava giren adaylaraiki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.
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