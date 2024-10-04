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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS Ortaöğretim taban ve atama puanları 2024: KPSS Ortaöğretim kaç puanla memur olunur? KPSS Ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir?

        KPSS Ortaöğretim taban ve atama puanları 2024: KPSS Ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girilir?

        KPSS Ortaöğretim taban puanları 2024 sınav sonuçlarının bugün açıklanacak olması sebebiyle gündemdeki yerini aldı. Hangi kurumların kaç puanla alım yaptığı memur adayları tarafından araştırılmaya başlandı. Adaylar, KPSS Ortaöğretim sınav puanları ve yerleşmek istedikleri kurumların taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayacak. Peki, KPSS Ortaöğretim taban puanları 2024 açıklandı mı, kaç puanla memur olunur? KPSS Ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? İşte, 2024 KPSS Ortaöğretim atama puanları hakkında detaylı bilgiler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 08:48 Güncelleme: 04.10.2024 - 08:51
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        • 1

          ÖSYM takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları bugün açıklanacak. Sınav sonuç ekranının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, ilgili puan türünden kaç aldıklarını öğrenecek. Memur adayları, puanları ve kurumların taban puanlarını göz önünde bulundurarak tercih yapacak. Şimdiden KPSS P94 puan türüyle alım yapan kurumlar ile taban ve atama puanları araştırılmaya başlandı. Peki KPSS Ortaöğretim taban puanları 2024 açıklandı mı, kaç puanla memur olunur? KPSS Ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? İşte, KPSS Ortaöğretim atama puanları ve KPSS P94 puan türüyle alım yapılan kurumların listesi…

        • 2

          KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

          ÖSYM takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları, 4 Ekim 2024 Cuma günü (bugün) açıklanacak.

          Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

        • 3

          KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

          2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı, ortaöğretim kurumlarından (lise, meslek lisesi) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır.

          Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

          Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. 2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ortaöğretim düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekmektedir.

        • 4

          KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

          KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin en küçük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.

          Yapılacak her atama için kurumların atama ve taban puanları farklılık gösteriyor. Dolayısıyla alım yapılacak kurumlardan yapılacak açıklamaları takip etmek gerekiyor.

          Son yapılan alımlarda taban puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

          KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          KPSS ORTAÖĞRETİM 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

          KPSS ortaöğretim en düşük ve en yüksek atama puanları illere ve açılan kadrolara göre farklılık gösteriyor

          ÖSYM son olarak KPSS Ortaöğretim seviyesinde yapılan bazı kurumların taban ve tavan puanlarını açıklamıştı.

          ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          KPSS B GRUBU KADRO NEDİR?

          Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.

          a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

          b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

          Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM’ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine başvuru tarihi itibarıyla sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

        • 7

          B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

          Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

          Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve adaylara internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

          ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

        • 8

          B GRUBU KADROLARA ATANMA

          ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

        • 9
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