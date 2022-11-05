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KPSS Ortaöğretim soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? ÖSYM 2022 KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

KPSS Ortaöğretim soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım 2022 Pazar günü ÖSYM tarafından ülke genelinde gerçekleştirilecek KPSS Ortaöğretim soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı sorusu gündemdeki yerini aldı. Oturumun ardından sınava katılım sağlayan adaylar KPSS Ortaöğretim soru ve cevap anahtarı kitapçığının yayımlanmasını bekleyecekler. İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS Ortaöğretim soru ve cevap anahtarı kitapçığına dair bilgiler...

Giriş: 05.11.2022 - 20:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • KPSS Ortaöğretim oturumunda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. KPSS Ortaöğretim'de 120 soruya 130 dakika süre verilecek. DHBT, tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacak. Sınava saatler kalmasıyla KPSS Ortaöğretim soru ve cevap anahtarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. İşte ÖSYM KPSS soruları ve cevapları hakkında detaylar...

  • KPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

    KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Soru ve cevap anahtarı kitapçığının sınavın ardından bir gün içerisinde yayımlanması bekleniyor. 

  • KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Lise mezunu adayların Kamu Personeli olma hayaliyle girecekleri KPSS Ortaöğretim 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. 

  • KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM duyurusuna göre, KPSS 2022 ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlara ÖSYM AİS üzerinden erişilecek. 

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