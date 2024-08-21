KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama: ÖSYM 2024 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül tarihinde uygulanacak. Lise mezunu adaylar, KPSS Ortaöğretim oturumu için artık son hazırlıklarını yaparken bir yandan da sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Bu kapsamda KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM AİS ziyaret ediliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?