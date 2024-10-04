Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim sonuçları sonrası KPSS polislik taban puanı araştırılıyor. Polis olmak isteyenler en düşük ve en yüksek puanı sorguluyor. Polis alımı için başvuru yapmak isteyen adayların belirli bir puanı almış olması gerekiyor. Peki KPSS ortaöğretim puanı ile polis olunur mu, polis olmak için kaç puan gerekli?