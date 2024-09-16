KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR, 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Öncelikle adayın doğru ve yanlış cevapları belirlenir. Her doğru cevap bir puan kazandırırken, her yanlış cevap ise doğru cevap sayısını etkilemektedir. KPSS sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir. Yani, toplam doğru sayısından dörtte biri kadar yanlış sayısı çıkarılarak net doğru sayısı hesaplanır. Formül şu şekildedir:

Net = Doğru Sayısı - Yanlış Sayısı ÷ 4

Net doğru sayısı, ilgili testin standart puanına dönüştürülür. Bu işlem, adayların sınavdaki performansını ölçmek için kullanılan standart sapma ve ortalama değerler dikkate alınarak yapılır. Ham puanlar standart puana çevrilir. Bu işlem, sınavın zorluk derecesine göre değişiklik gösterebilir ve ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen standart sapmalar ve ortalama değerler kullanılarak yapılır.