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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS Ortaöğretim puan hesaplama 2024: ÖSYM KPSS Ortaöğretim puanı nasıl hesaplanır, kaç puan kaç net?

        KPSS Ortaöğretim puan hesaplama 2024: ÖSYM KPSS Ortaöğretim puanı nasıl hesaplanır?

        ÖSMY tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim oturumu 15 Eylül Pazar günü yapıldı. Sınavda adaylara Genel Yetenek-Genel Kültür testleri için 120 soru soruldu. Sınavın ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Doğru ve yanlış sayılarını merak eden adaylar, KPSS Ortaöğretim puan hesaplama 2024 işlemlerine başladı. Peki ÖSYM KPSS Ortaöğretim puanı nasıl hesaplanır? KPSS kaç net kaç puan, 30,40,50,60,70,80,90 net kaç puan eder?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 15:21 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:21
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        • 1

          KPSS maratonu devam ediyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim oturumu 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşti. Yaklaşık 2 milyon adayın katılım sağladığı sınavın soruları ve cevapları ÖSYM AİS ekranında yayımlandı. Tahmini puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar ‘’ÖSYM KPSS Ortaöğretim puanı nasıl hesaplanır, kaç puan kaç net?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 KPSS Ortaöğretim puan hesaplama…

        • 2

          KPSS ORTAÖĞRETİM OTURUMU TAMAMLANDI!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim yapıldı.

          sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı ve 130 dakika süre verildi.

          KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

        • 3

          KPSS ORTAÖĞRETİM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

          2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların erişimine açıldı.

          Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

          Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 25 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek.

          Öte yandan, 2024-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

        • 4

          KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR, 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

          Öncelikle adayın doğru ve yanlış cevapları belirlenir. Her doğru cevap bir puan kazandırırken, her yanlış cevap ise doğru cevap sayısını etkilemektedir. KPSS sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir. Yani, toplam doğru sayısından dörtte biri kadar yanlış sayısı çıkarılarak net doğru sayısı hesaplanır. Formül şu şekildedir:

          Net = Doğru Sayısı - Yanlış Sayısı ÷ 4

          Net doğru sayısı, ilgili testin standart puanına dönüştürülür. Bu işlem, adayların sınavdaki performansını ölçmek için kullanılan standart sapma ve ortalama değerler dikkate alınarak yapılır. Ham puanlar standart puana çevrilir. Bu işlem, sınavın zorluk derecesine göre değişiklik gösterebilir ve ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen standart sapmalar ve ortalama değerler kullanılarak yapılır.

        • 5

          DEĞERLENDİRME

          Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

          Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

        • 6

          Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır.

          Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

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