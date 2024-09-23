KPSS Önlisans tercih takvimi 2024: ÖSYM KPSS Önlisans tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayınlandı mı?
2024 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, 20 Eylül'de erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS önlisans tercihleri için geri sayım başladı. B grubu kadrolara yapılacak alım ve atamalar için ÖSYM tarafından tercih kılavuzu hazırlanacak. B grubu kadro sayıları, özel ve genel başvuru koşulları ÖSYM KPSS önlisans tercih kılavuzunda yer alacak. Peki, ÖSYM KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? KPSS Önlisans tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı? İşt detaylar.
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KPSS Önlisans tercih kılavuzu 2024 yılı için araştırılıyor. Adaylar ÖSYM son dakika duyurularını yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercih süreci başlayacak. Kılavuzda KPSS Önlisans tercih tarihleri yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının alım yapılacak kadroları, kontenjanları, tavan ve taban puanları yer alacak. Peki, KPSS Önlisans tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte detaylar…
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2024 KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.
Ancak 2024 KPSS Önlisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
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2024 KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2024 KPSS Önlisans tercih tarihleri henüz belli olmadı.
KPSS Önlisans tercihleri ile ilgili ÖSYM’den açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS önlisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
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KPSS ÖNLİSANS ATAMA PUANLARI
KPSS önlisans atama puanları, kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor.
KPSS tarafından geçtiğimiz yıllarda atama ve yerleştirme puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS lisans sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilmiş, branş bazında sıralamalar 10 Eylül tarihinde paylaşılmıştı. 2024 yılı önlisans branş bazında sıralamalarının 3 hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.
KPSS branş bazında sıralamalarının eylülün son haftası içerisinde erişime açılması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.
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BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.
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Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. MEB tarafından öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) kararlarına göre kontrol edilerek ve adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.