KPSS Önlisans sınavı yüksekokulların önlisans programlarından mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

KPSS ÖN LİSANS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS Önlisans sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru sorulmaktadır. 4 yanlış cevap bir doğruyu götürmektedir. Her testin içindeki sorular eşit puana sahiptir. Bir testteki soruların puan getirisi olarak birbirine üstünlüğü yoktur. Yani; Genel Yetenek testinin 1. ve 53. soruları eşit puan getirisine sahiptir. Aynı şey kendi içinde Genel Kültür testi için de geçerlidir.

KPSS Puanı Formül (KPSSP93) = 70 + (30x 2x (ASP-X)-S]) / ([2x (B-X)]-S)

ASP: Ağırlıklı Standart Puan

X : ASP Dağılımının Ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

En doğru KPSS önlisans puanını hesaplayabilmek için yukarıdaki tüm verilerin elde edilmesi gerekmektedir