KPSS sınavı için geri sayım başladı. KPSS lisans sınavının 31 Temmuz'da gerçekleşmesinin ardından gözler ortaöğretim ve önlisans KPSS başvuru tarihlerine çevrildi. Bilindiği gibi KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos tarihinde başlamıştı. Peki KPSS ortaöğretim, önlisans başvuru ve sınav tarihleri ne zaman hangi tarihte gerçekleşecek. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...