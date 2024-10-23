KPSS ön lisans tercih takvimi sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. KPSS ön lisans tercih kılavuzu için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Memur adayları, sınav sonucu ve taban puanları çerçevesinde tercihlerini ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, KPSS ön lisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 KPSS ön lisans tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte KPSS ön lisans tercih tarihleri...