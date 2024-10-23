KPSS ön lisans tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans tercihlerinde geri sayım sürüyor. Sınav sonuçlarının 20 Eylül'de erişime sunulmasının ardından, KPSS ön lisans tercihlerinin başlayacağı tarih memur adaylarının gündemindeki yerini aldı. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile KPSS ön lisans tercih takvimi netlik kazanmış olacak. Peki, KPSS ön lisans tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...
- 1
KPSS ön lisans tercih takvimi sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. KPSS ön lisans tercih kılavuzu için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Memur adayları, sınav sonucu ve taban puanları çerçevesinde tercihlerini ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, KPSS ön lisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 KPSS ön lisans tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte KPSS ön lisans tercih tarihleri...
- 2
2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 KPSS Ön Lisans tercih tarihleri henüz belli olmadı.
KPSS Ön Lisans tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzun ardından netlik kazanacak.
- 3
2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.
Ancak 2024 KPSS Ön Lisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı.
-
- 4
KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS Ön Lisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.