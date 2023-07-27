KPSS ÖABT sınav yerleri belli oldu!
Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav yerleri erişime açıldı. 6 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan sınava kısa bir süre kala KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri gündeme geldi. İşte ÖSYM AİS ile A grubu Lisans 2023 KPSS ÖABT sınav yerleri sorgulama sayfası...
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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. Sınava kısa bir süre kala ÖSYM tarafından KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav yerleri erişime açıldı. Peki, Peki, KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
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KPSS ÖABT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!
6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir
6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
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KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
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2023 KPSS SINAV TAKVİMİ
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta açıklanacak.