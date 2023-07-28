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        KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? KPSS ÖABT kaç dakika ve kaç soru sorulacak?

        KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi) sınavı için artık heyecan doruğa çıktı. 29 Temmuz Cumartesi ve 30 Temmuz Pazar günü olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında iki oturum olarak düzenlenecek sınava dair en çok; KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek ve kaç soru var sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, 2023 KPSS ÖABT sınavına ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 10:34
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        • 1

          KPSS ÖABT sınav maratonu başlıyor. 29-30 Temmuz tarihlerinde iki oturum ve 6 Ağustos tarihinde test olarak gerçekleştirilecek sınavın ayrıntıları belli oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava iştirak edecek binlerce aday için, KPSS ÖABT başlama ve bitiş saatleri, kaç dakika süreceği ve kaç soru sorulacağı hakkındaki detayları derledik!

        • 2

          KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR BİTİYOR?

          2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT, ÖSYM takvimiyle netleşti. Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.

        • 3

          ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.

        • 4

          KPSS Alan bilgisi sınav giriş belgesi yayımlandı. Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

        • 5

          Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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