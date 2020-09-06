KPSS lisans soruları 2020 adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bugün devlet memuru olmak isteyen binlerce kişi KPSS lisans sınavına katıldı. Sınavda yer alan birkaç soru ise trend oldu. Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar sınavın orta seviyede olduğunu bazıları da zor olduğunu paylaştı. İşte KPSS lisans sorularıyla ilgili ayrıntılar...



KPSS LİSANS SINAVI 2020 KOLAY MIYDI ZOR MUYDU?

İşte KPSS lisans sınavına katılan adayların yorumları...

Bugünkü kpss sınavından sonra Türkçe bilmediğimi fark ettim

KPSS’den aşk dersi niteliğinde olan cümle: "Oysa bencil bencilce sever, zalim zalimce. Toni Morisson'un da dediği gibi sevgi asla sevenden daha iyi değildir." Teşekkürler

Kpss de alp duygu buket funda caner emin arasından hangisinin uykusuzluk çektiğini bulabilmek için 20 dk uğraştım

Kpss matematik yüzümüzü güldürmedi

Gene iki şık arasında kalıp yanlışı işaretlediğime göre sorun yok kpss bildiğimiz gibi

Bir Kpss'nin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız..

Soran olursa öldü deyin atanamadı demeyin #KPSS



KPSS LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi. ÖSYM tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.