KPSS LİSANS SINAVI İPTAL OLUR MU?

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, adaylar açısından en çok merak edilen konu, sınavın iptal edilip edilmeyeceği… İnceleme yeni başlamışken, bunu söylemek erken olur ancak edindiğim bilgilere göre inceleme ve soruşturma şu kapsamda olacak ve sonrasında atılabilecek adımlar şunlar:

- Sorular çalındı mı, sızdırıldı mı, nasıl oldu da bir yayınevine ait soru bankasındaki sorularla bire bir aynı.

- Sınavda adaylara yöneltilen soruların hepsi yayımlanmadı. Şu anda 3 sorunun soru bankasındakilerle aynı olduğu biliniyor. Aynı olan başka sorular da var mı? Eğer böyleyse, yani iddia edildiği gibi 20 kadar soru aynı ise sınavın iptal edilmesi gerekiyor. Kopya soruların sayısının artabileceği ifade ediliyor.