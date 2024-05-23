KPSS geç başvuru tarihi gündemdeki yerini aldı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden henüz başvurusunu tamamlayamayanlar KPSS geç başvuru tarihi son gün ne zaman, başvuru ücreti ne kadar ve nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için geç başvurusunda başvurulardan alınan başvuru ücreti normal döneminkinden yüzde 50 artırımlı oluyor. İşte KPSS başvuru ekranı