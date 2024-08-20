ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavlarında sıra Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine geldi. İlk başvuruları tamamlanan DHBT için geç başvuru tarihleri açıklandı. 350 TL olarak belirlenen sınav ücreti, geç başvuru yapan adaylardan yüzde 50 zamlı olarak alınıyor. Peki, 2024 KPSS DHBT geç başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...