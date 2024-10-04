KPSS branş bazında sıralama nasıl, nereden öğrenilir? 2024 KPSS ortaöğretim branş bazı sıralamalar açıklandı mı?

ORTAÖĞRETİM KPSS NEDİR?

Ortaöğretim KPSS, ortaöğretim mezunu adayların katıldığı bir sınavdır. Ortaöğretim, Türkiye'de lise veya dengi okullardan mezun olan kişilerin aldığı bir eğitim düzeyidir. Ortaöğretim KPSS sınavı, adayların genel yetenek ve genel kültür alanlarında bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlar.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM AİS aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak sorgulayabilir.