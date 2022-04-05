KPSS sınavlarının başvuru ve sınav tarihleri sınav öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. KPSS sınav tarihleri ÖSYM sınav takvimi 2022 ile belli oldu. Her sene Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen KPSS sınavı başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 KPSS ne zaman yapılacak? İşte detaylar...