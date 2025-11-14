Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem KPSS başvuru ve sınav tarihleri: 2026 KPSS ne zaman, lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu mu?

        KPSS başvuru ve sınav tarihleri: KPSS 2026 ne zaman, lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu mu?

        ÖSYM sınav takviminin belli olmasının ardından, gözler 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihlerine çevrildi. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, KPSS Alan Bilgisi sınavlarına dahil olacak memur adayları, KPSS başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "KPSS 2026 ne zaman, lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte 2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 21:06 Güncelleme: 14.11.2025 - 21:06
        • 1

          ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM sınav takvimini duyurdu. Böylelikle, KPSS başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Adaylar başvurularını belirlenen tarihlerde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin internet adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Peki, "2026 KPSS ne zaman, lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte detaylar...

        • 2

          KPSS 2026 NE ZAMAN?

          ÖSYM sınav takvimi ile 2026 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

          2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 6 Eylül 2026

          2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 12 Eylül 2026

          2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 13 Eylül 2026

        • 3

          EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı: 19 Nisan 2026

          KPSS Ön Lisans: 4 Ekim 2026

          KPSS Ortaöğretim: 25 Ekim 2026

          KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 1 Kasım 2026

        • 4

          KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          KPSS lisans sınavı başvuru işlemleri 1-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

          KPSS ön lisans sınavı başvuruları ise 29 Temmuz’da başlayacak ve 10 Ağustos’ta tamamlanacak.

          KPSS ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında alınacak.

        • 5

          KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Tarihi: 14 Mayıs 2026

          KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) Sonuçları: 7 Ekim 2026

          KPSS Ön Lisans Sonuç Tarihi: 30 Ekim 2026

          KPSS Ortaöğretim Sonuç Tarihi: 19 Kasım 2026

          KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Sonucu: 25 Kasım 2026

