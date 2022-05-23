KPSS başvuru kılavuzuı ve sınav tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile netlik kazandı. Memur olma hayali kuran binlerce aday her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınava hazırlık yapıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihine sayılı zaman kala "KPSS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?" sorusu gündeme geldi. İşte, Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS başvuru, sınav tarihi ve başvuru kılavuzu hakkında merak edilenler...