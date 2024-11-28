KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Ortaöğretim için;

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

Ön Lisans için;

Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletmeMuhasebe ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Maliye ön lisans programından mezun olmak.

İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler ön lisans programlarının birinden mezun olmak.