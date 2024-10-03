Kozluk'ta festival başladı

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Batman'da Kozluk Şehr-i Zor Doğa, Kültür ve Turizm Festivali dün başladı.

Çocuk şenlikleri, gençlik merkezi her yerde etkinlikleri, çocuk tiyatrosu, gastronomi ve yöresel ürünler şenliği, açık hava sineması, müzik yayınları ve daha birçok etkinliğin yer aldığı festivalin ilk günü yoğun ilgi gördü.

Festival alanında stantları gezip çocuklara hediyeler dağıtan İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festivalimize halkımız yine yoğun ilgi gösterdi. 5 gün boyunca devam edecek olan festivalimizde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.