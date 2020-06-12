Sivas kent merkezine 94 kilometre uzaklıkta bulunan Mağara Köyü'nde, yaklaşık 2 bin rakımlı bir tepenin zirvesinde, yer altına inen gizemli bir tünel bulundu.
İHA'nın haberine göre birçok mağaranın bulunduğu bölgede, köy sakinleri tarafından bulunan el yapımı tünelin bir yer altı şehrine açıldığı düşünülüyor.
Köy sakinleri kimler tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen tünelin araştırılmasını istiyor.
Bölgede yaşayan Feramuz Yıldırım, söylentilere göre tünelin yer altına şehrine indiğini belirterek, “Mağara Köyü'nde tahmini iki bin rakımlı tepede bulunan 80 basamaktan oluşan bir mağaradayız. Mağara hakkında bir bilgimiz yok ama söylentiye göre yer altı şehriymiş burası. İnsanlar elleriyle oyarak yapmış gibi duruyor. Mağaranın içerisinde merdiven şeklinde basamaklar var” dedi.
ARAŞTIRILMASINI İSTİYORLAR
Yıldırım, burasının yetkililer tarafından araştırılması gerektiğini belirterek, “Gördüğünüz mağara 80 basamaktan oluşuyor, 100 metre aşağıya kadar iniyor. Bazı arkadaşlar bu mağarayla uğraşmış. Vatandaşlar burasının altında yer altı şehri olduğunu söylüyorlar. Tünelin bilim insanları ve arkeologlar tarafından araştırılmasını rica ederiz. Merdivenler tam olarak belli, güzel bir görüntüsü var. 80 basamak sayılmış. Burası elle yapılmış. Burayı köylüler bulmuş. Tünelin altını ben de merak ediyorum. İlk gördüğümde ben de şaşırdım” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!