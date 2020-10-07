Kurtlar Vadisi'ndeki avukat Elif Eylül rolü ile hafızalara kazınan Özgü Namal ve eşi Ahmet Serdar Oral yaklaşık 5 yıl önce Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'ne yerleşti.
Dün, Ahmet Serdar Oral kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Özel uçakla İstanbul'a gönderilen Ahmet Oral, Kanlıca'daki aile mezarlığına defnedildi.
Yayla Mahallesi'ndeki bakkal işleten Şeniz Güçlü, "Yeni gelmişlerdi zaten köyümüze çok iyilerdi. Ahmet Bey çok iyi insandı, gelip gidiyordu. Alışverişini kendi yapıyordu. Vefat haberini aldıktan sonra şaşırdık. İnsanlara çok yardım ederdi. Ben 40 senedir market işletmeciliği yapıyorum. Ahmet Bey'le sürekli görüşürdük. Her gün geliyordu, yazın burada kalıyordu. Özgül Namal ile mutlu bir beraberlikleri vardı, ne zaman buraya gelseler onları zaman zaman ziyaret ederdik. Bakkala kendisi tek gelirdi, hal hatır sorar giderdi" dedi.
"ZAMAN ZAMAN BİZE SORARDI, FAKİR VAR MI DİYE"
Mahalle Muhtarı Muhtar Halil Demir, Oral'ın yardımsever biri olduğunu belirterek, "2 yıldır muhtarlık görevini yapıyorum, köyümüz küçük ve şirin bir köy. Ahmet Bey tabi 3-4 yıl oldu mahalleye yerleşeli. Bir buçuk iki senedir de bu evinde oturuyordu. Çok sevilen, sayılan bir kişiydi. Özgü hanım olsun, Ahmet Bey olsun çok iyilerdi. 2 tane küçük çocukları vardı. Allah rahmet eylesin. Ahmet Bey çok iyi bir insandı, yardımseverdi. Mahallede birçok insana yardımcı oldu. Zaman zaman bize sorardı, yarım edilecek birileri var mı diye. Bir hafta önce gelmiş ama biz görüşemedik, ben yoktum burada öldüğünü duyduk, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah, komşuluğu çok iyiydi" dedi.
Köyde yaşayan Aydemir Erdoğan ise, "Bu köyde oturuyorum, iyi insanlardı ve çok yardımseverlerdi, garibanlara yardım eden birisiydi. Tanışma fırsatımız olmadı ama köyde hep duyuyorduk. Bayağı duydum hayırsever olduğunu, iyilik yaptığını. Komşular olarak çok üzgünüz. Burada ünlü birinin yaşaması ve yardımsever olması bizim için iyiydi, mekanı cennet olsun" diye konuştu.
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