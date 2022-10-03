Köyde korku dolu saatler! Böyle bulundu

Malatya'da, şizofreni hastası torunu ile birlikte evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 90 yaşındaki Makbule Karabulut ile şizofreni hastası torunu İbrahim Karabulut (22), yakınları ile köylülere korku dolu saatler yaşattı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Topraktepe Mahallesi'nde yaşayan Makbule Karabulut ile şizofreni hastası torunu İbrahim Karabulut dün saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple evden ayrıldı.