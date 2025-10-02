Köy meydanında 2 arkadaşını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Hasköy’de meydana geldi.

İddiaya göre İbrahim Uysal, köy meydanında bulunan kıraathanenin yanındaki bir büroda Necati Sunar ve Erman Korkmaz ile buluşarak, sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Uysal ile Korkmaz arasında tartışma çıktı.

Tartışma büronun önünde devam ederken Uysal, motosikletinin arkasında bulunan av tüfeğini aldı. Necati Sunar, İbrahim Uysal’ı sakinleştirmek isteyip, elindeki tüfeği almak istedi. Necati Sunar, silahı almak isterken av tüfeğinin ateş alması sonucu vuruldu.

Uysal daha sonra ise Erman Korkmaz’a ateş etti. Sunar ve Korkmaz kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde Necati Sunar ve Erman Korkmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İbrahim Uysal ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sunar ve Korkmaz’ın cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Uysal, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Fotoğraf: DHA