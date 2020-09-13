Kovid-19 tedavisi gören Gaziantepli iş adamı Mehmet Teymur, hayatını kaybetti

Gaziantep Valisi Davut Gül, hayatını kaybeden Teymur için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Teymur'a Allah'tan rahmet dileyen Gül, "Mehmet Teymur'un Kovid-19 tedavisi görürken vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.