Benzersiz bir flora ve yaban hayatı çeşitliliğine sahip Kovada Gölü Milli Parkı, kızılçam, karaçam, meşe, ardıç, sandal, alıç, yaban gülü, zeytin, muşmula, sedir ve defne ağaçları başta olmak üzere birçok çeşit ağaçtan oluşan ormanıyla; sazan, kadife, tatlı su levreği ve kerevit gibi su ürünleriyle; yaban keçisi, sansar, porsuk, tilki, tavşan, domuz ve sincap gibi hayvanlardan oluşan yaban hayatıyla; kartal, şahin, keklik, angut ve kaz başta olmak üzere 150 türden oluşan kuşlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.