Kötü yıllarda tasarruf eğilimi fazla

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Katılım Emeklilik’in sağlık ürünleri Katılım Sağlık markası altında toplanırken, ikinci adım olarak da yüzde 100 faizsiz özel sağlık sigortası hayata geçti. Konuyla ilgili basın toplantısı gerçekleştiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Sağlık alanındaki ürünlerimize halkımızın gösterdiği ilgi karşısında yeni bir stratejik konumlandırmaya gittik. Faiz hassasiyeti olanların özel sağlık sigortası ihtiyaçlarını karşılamak üzere portföyümüze Katılım Sağlık markamızı ekledik. ‘Emeklilik’ ve ‘Hayat’ kategorilerinin yanına sağlığı da ekleyerek yeni bir yapı kurduk. Tüm sağlık ürünlerimizi bu çatı altında toplarken Katılım Sağlık markamız altında hazırladığımız özel grup sağlık sigortamızı da kısa bir dönem önce satışa sunduk. Böylece Türkiye’nin ilk ve tek katılım esaslı özel sağlık sigortasını hayata geçirmiş olduk”dedi. Kötü geçen yıllarda tasarruf eğiliminin daha iyi olduğunu belirten Sincek, bu nedenle hem Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hem de sigortacılık alanında kötü bir dönem beklemediklerini kaydetti.

BÜYÜK OYUNCU OLACAĞIZ

Ayhan Sincek sözlerine şöyle devam etti; “Katılım sigortacılığı 2019 yılında yüzde 54 büyüyerek 3,5 Milyar TL prim üretimi gerçekleştirdi. 2020 yılına da hızlı bir başlangıç yapan katılım sigortacılığı büyüme ivmesini sürdürüyor. Biz de Katılım Emeklilik olarak eğitimden sağlığa kadar geniş bir yelpazede katılım sigortacılığının öncü markası olmayı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda sunduğumuz Yabancı Sağlık Sigortası, Seyahat Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünlerimiz teveccühle karşılandı. Özellikle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz ile Türkiye’nin dört yanındaki 500’ün üzerinde anlaşmalı hastanede, SGK’lı vatandaşlarımızın katılım payı ödemeden hizmet alabilmesini sağlıyoruz. 2019 yılında sağlık branşı faaliyetlerimiz kapsamında 5 milyon 300 bin TL brüt prim üretimi gerçekleştirdik. Son iki yıldır umre ve hacca giden vatandaşlarımızı biz sigortalıyoruz. Katılım Sağlık markamızla da 2020’ye adımızı yazdırmayı ve sektörde önemli bir hareketlenme gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda katılım sigortacılığının lideri olarak tüm sektörün de büyük oyuncularından biri olma yönünde hedeflerimizi revize ettik.”

HEP DAHA İYİ BÜYÜDÜ

Katılım Emeklilik’in 6 yılda ulaştığı kilometre taşlarına da değinen Ayhan Sincek, “Bildiğiniz gibi Katılım Emeklilik olarak faizsiz esaslı BES’in ve katılım sigortacılığının öncü markasıyız. Bundan 6 yıl önce Albaraka Türk ve Kuveyt Türk’ün yüzde 50 yüzde 50 ortaklığıyla kurulduk. Katılım, paylaşım ve güven prensipleriyle, sadece katılım sigortacılığı yapan ilk ve tek şirket olduk. İlkelerimize bağlı çalışmalarımız ile kısa sürede halkımızın teveccühü ile karşılandık. Her yıl ortalamada sektörün üzerinde büyüyerek faizsiz tarafta öncü bir şirket olduk. Büyüme ivmemizi sürdürüyoruz. Faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımızın sigorta ve BES gibi ürünlere gönül rahatlığıyla yönelmesini sağladık. Katılım sigortacılığının ayrı bir kulvar olmasında çok önemli bir rolümüz oldu. 5 yıllık hedeflerimizi dördüncü yılımızda tamamladık. Yılın başından itibaren de 2,4 milyar TL fon büyüklüğüne; 160 bin aktif sigorta sözleşmesine 671 bin BES ve OKS sözleşmesine ulaştık. Başta altın ve döviz olmak üzere 13 faizsiz fonumuzla halkımıza kazandırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

3 YIL ARKA ARKAYA ŞAMPİYON

Katılım Emeklilik BES fonlarının 3 yıldır üst üste fon şampiyonu olduğunu ifade eden Sincek, şunları kaydetti: " 2019 yılında da Hayat Katılım Hisse Senedi Yatırım Fonumuz yüzde 59,72 getiri ile tüm BES fonları arasında sektör şampiyonu oldu. Fonlarımız ağırlıklı ortalama getiride yüzde 28,5 ile enflasyonun yüzde 14,84 üzerinde reel getiri sağladı. Her zaman söylediğimiz gibi katılımcılarımız için sürdürülebilir reel getiri sunmayı sürdürüyoruz. BES sözleşmesi üretiminde lideriz. Net 68 bin 550 BES Sözleşmesi ile sektörde net sözleşme artışında lider şirket olduk. Kurulduğumuz günden bu yana dijitalleşme ve teknolojiye önem verdik, yatırım yaptık. Bu sayede bizi tercih edenlere büyük avantaj sağladık. ‘Katılım Cep’ mobil şubemiz ile katılımcılarımız, tasarruflarını anlık görüntüleyebiliyor. Fon dağılım değişikliği, katkı payı değişikliği gibi pek çok işlemi telefonları üzerinden yapabiliyor. Web sitemizi ziyaret edenler, fon bültenlerimiz, BES ve OKS ile ilgili kitapçıklarımız, katılım sigortacılığı sayfalarımız gibi geniş yelpazede bilgi ve içeriğe ulaşabiliyor. Yapay zeka uygulamalarını süreçlerimize nasıl entegre edebileceğimiz konusunda ise çalışmalarımız sürüyor.”

HİSSE FONLARI FIRSAT SUNUYOR

Katılım Emeklilik Fon Yönetim Müdürü Fatih Bozkurt ise şu anda piyasalarda var olan volatilitenin orta ve uzun vadede fırsatları da beraberinde getirdiğini söyledi. BES katılımcılarının her ay farklı fiyatlardan alım yaptıklarının altını çizen Bozkurt, "Özellikle risk alma iştahı olan yatırımcılar için hisse fonlar önerilebilir" dedi.