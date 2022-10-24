Koşu Bandında Yürümenin Faydaları Neler?
Kilo vermek ya da sağlıklı yaşamak istiyorsanız muhtemelen ilk akla gelen spor aleti koşu bandıdır. Peki koşu bandı neden tercih ediliyor ve faydaları neler? İşte cevabı:
- Günlük yorgunluğunuzun azalmasına yardımcı olur.
- Uyku sorunlarınızın azalmasına yardımcı olur.
- Sindirim sisteminizi hızlandırır.
- Kan basıncınızı düzenler.
- Serotonin ve dopamin hormonlarının salgılanmasını sağlar.
- Kemik yoğunluğunun artışına sebep olur.
- Stresi ve kaygıyı azaltır.
- Bacak ve kalça kaslarınızı güçlendirir.
- Biçimli bir şekilde kilo vermenize yardımcıdır.
- Yağ yakımına faydalıdır.
Bu faydaları sebebiyle spor aletleri arasında belki de en önemlisidir. Zayıflamak için koşu bandında yürümek de bu yüzden fazlasıyla tercih ediliyor. Eğer spor salonuna gidiyorsanız kesinlikle ısınmak için koşu bandından başlamalısınız.
Koşu Bandında Ne Kadar Yürümeli? Yürüyüş Hızı Ne Olmalı?
Peki koşu bandını kullanmak isteseniz bile başka neleri bilmeniz gerekiyor? Öncelikle koşu bandında ne kadar yürümeli sorusunun cevabını verelim:
- Eğer yeni başladıysanız öncelikle yürüyüş yapmalısınız. Yürüme süreniz de 20- 30 dakika aralığında olabilir.
- Zaman geçtikçe bu hızı artırabilirsiniz ve koşu yapabilirsiniz.
- Ayrıca 20 dakika yürüyüş ardından 10 dakikalık da koşu setleri ayarlayabilirsiniz.
Bu önerileri dikkate alarak çalışırsanız vücudunuz için de faydalı olduğunu göreceksiniz. Buna ek olarak koşu bandından yürüyüş hızı ne olmalı dediğimizde de ilk başlayanlar için 3-4 km/saatlik hızlar uygundur. Sonrasında kademe kademe artırabilirsiniz.
Koşu Bandı Vücudu Sıkılaştırır mı?
Koşu bandından günde kaç dakika yürümeli sorusunun da cevabını sizlerle paylaştıktan sonra bir diğer önemli konuya geçebiliriz. Koşu bandı vücudu sıkılaştırır mı?
- Koşu bandı vücudunuzun sıkılaşmasına ve yağ yakımına yardımcıdır.
- Bunun için düzenli tempolu yürüyüşler yapmanız gerekiyor.
- Aynı zamanda kardiyo egzersizlerini ve düzenli beslenmenizi de ihmal etmemeniz gerekiyor.
Eğer bütün bunları önemserseniz ve bir yaşam planı oluşturursanız kısa sürede koşu bandının da yardımıyla zayıflayabilirsiniz, sıkılaşabilirsiniz.
Buna ek olarak koşu bandında kaç kalori yakılır, bundan da bahsedelim.
- Eğer koşu bandında belli bir tempoyla çalışıyorsanız bir saatin sonunda 450- 750 kalori yakarsınız.
- Tabi bu sizin vücut yapınıza, temponuza ve spor programınızın devamına göre değişiklik gösterir. Bu sebeple de sizlere verdiğimiz bu oran ortalama bir orandır.
Son olarak sizlere koşu bandının bazı zararları olduğundan da bahsetmek istiyoruz:
- Doğru bir şekilde koşmazsanız, temponuzu tutturamazsanız kemiklerinize zarar verebilir.
- Buna ek olarak ayak zemininize de zarar verebilirsiniz. Zemin türü ve koşma hızınız son derece önemlidir.
Kas hastalıkları yaşamanıza da sebep olabilecek koşu bandını doğru kullanabiliyor olmanız gerekiyor. Eğer spor salonuna gidiyorsanız oradaki görevliler size yardımcı olacaktır. Evde çalışma yapıyorsanız da çok iyi araştırmalısınız ve ona göre hareket etmelisiniz. Eğer bütün bu uyarılara dikkat ederseniz, kısa sürede istediğiniz forma kavuşacaksınız. Sadece biraz sabretmeniz gerekiyor. Sonrasında zaten farkı siz de göreceksiniz.
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