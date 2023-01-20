Kosova-Sırbistan gerilimi savaşa dönüşür mü?

Bu konuda WEF'e katılan bazı ülkelerle de farklı görüşlere sahip olduklarını belirten Vucic, diğer ülkelerdeki sorunları ele alırken, her zaman BM Sözleşmesi ve BM kararına uymak ve saygı duymak zorunluyken Sırbistan ve Sırbistan'ın toprak bütünlüğü hakkında tartışmaya başlandığında konunun bu yönüyle ele alınmadığını söyledi.

"BARIŞI KORUMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Vucic, "Böyle olursa o zaman kim BM Sözleşmesi'ni ve kararını ciddiye alır. Ancak yine de (Balkanlar'da) istikrarı ve barışı korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. (Kosova-Sırbistan geriliminde) Bir savaş öngörmüyorum. Umarım tüm zorlukların üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile her zaman farklı konularda konuşuyorum, bu konuyu (Kosova-Sırbistan gerginliği) ve diğer konuları da kendisiyle görüşmeye hazırım." diyen Vucic, Erdoğan'ı, Kosova'nın bağımsızlığı ile ilgili farklı duruşlara sahip olsalar da Sırbistan'ın gerçek dostu olarak gördüklerini söyledi.

Vucic, Kosova ile gerginliği tartışmaya, zor zamanları nasıl aşacaklarını ve (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) buna katkısının neler olabileceğini görmeye hazır olduklarını da söyledi.