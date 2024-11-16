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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Kosova, Romanya'yı UEFA'ya şikayet edecek - Futbol Haberleri

        Kosova, Romanya'yı UEFA'ya şikayet edecek

        Kosova Futbol Federasyonu (FFK), UEFA Uluslar Ligi'nde dün gece Romanya ile Kosova arasında Bükreş'te oynanan ve Rumen taraftarların "Sırbistan" tezahüratları nedeniyle Kosovalı futbolcuların uzatma dakikalarında sahayı terk etmesiyle tamamlanamayan maç nedeniyle Romanya'yı UEFA'ya şikayet edeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:05 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:05
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        Kosova, Romanya'yı UEFA'ya şikayet edecek
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        Kosova Futbol Federasyonu'nun (FFK) yaptığı yazılı açıklamada, “Kosova milli marşının okunması sırasında ‘Kosova Sırbistan’dır’ ve ‘Sırbistan’ gibi sloganların atılması, sahaya sert cisimlerin atılması gibi hakaret ve provokasyon içeren eylemler maç boyunca mevcut olup, oyuncularımız için kabul edilemez ve güvensiz bir atmosfer oluşturmuştur.” ifadeleri kullanıldı.

        FFK, UEFA’nın disiplin organlarına sunulmak üzere delillerle desteklenecek bir şikayet hazırladığını duyurdu.

        Maç sırasındaki provokasyonların ve ırkçı davranışların kınandığı açıklamada, “Maç, Rumen taraftarların sürekli olarak ırkçı ve Kosova karşıtı tezahüratlar yapması nedeniyle durduruldu. Bu tür ırkçı ve provokatif davranışlar, fair-play ruhuna, futbolun değerlerine ciddi zarar vermekte ve UEFA’nın kural ile ilkelerine tamamen aykırıdır.” ifadeleri kullanıldı.

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        Federasyon açıklamasında ayrıca Rumen taraftar gruplarınca Kosova bayrağının yakılmasını içeren görüntülere de yer verdi.

        Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Çeku da sosyal medya hesabından “Irkçılığın sporda yeri yoktur” notuyla yaptığı paylaşımda, dün geceki maçta yaşananların “kabul edilemez” olduğunu bildirdi.

        Çeku, paylaşımında, “Ülkemize karşı yapılan her türlü ırkçılık ile hakareti kınıyoruz ve uluslararası futbol kurumlarını, spor etkinliklerinin bütünlüğünü korumak, devletler arasındaki saygı ve itibarı muhafaza etmek için harekete geçmeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

        UEFA Uluslar C Ligi 2. Grubu beşinci haftasında dün gece Romanya ile Kosova arasında Bükreş'te oynanan maç, Rumen taraftarların “Sırbistan” tezahüratları yapması nedeniyle Kosovalı futbolcuların sahayı terk etmesi üzerine uzatma dakikalarında yarıda kaldı.

        Kosova’nın Sırbistan'dan ayrılarak 2008'de ilan ettiği bağımsızlığını Romanya tanımıyor.

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