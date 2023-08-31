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        Haberler Spor Futbol Kosova Milli Takımı'na Süper Lig’den 8 isim! - Futbol Haberleri

        Kosova Milli Takımı'na Süper Lig’den 8 isim!

        Kosova Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı İsviçre ve Romanya müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Kadroda Süper Lig'den 7 takımda forma giyen 8 futbolcu yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 16:53 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:53
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        Kosova'ya Süper Lig'den 8 isim!
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        Kosova Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde oynayacağı İsviçre ve Romanya maçlarının aday kadrosu belirlendi. Kadroda Süper Lig takımları Alanyaspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, İstanbulspor ve Antalyaspor’dan toplam 8 futbolcu yer aldı.

        Alanyaspor, Kosova Milli Takımı’na 2 futbolcu göndererek ön plana çıktı.

        Teknik Direktör Primoz Gliha’nın Süper Lig’den aday kadroya dahil ettiği futbolcular şu şekilde:

        Visar Bekaj (Hatayspor)

        Fidan Aliti ve Florent Hadergjonaj (Alanyaspor)

        Ibrahim Dresevic (Fatih Karagümrük)

        Altin Zeqiri (Çaykur Rizespor)

        Zymer Bytyqi (Antalyaspor)

        Milot Rashica (Beşiktaş)

        Florian Loshaj (İstanbulspor)

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