Kosova'da Osmanlı döneminden kalan tarihi hamam satışa çıkarıldı
Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde Osmanlı döneminden kalan tarihi hamamın sahipleri tarafından satışa çıkarıldığı bildirildi
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Sylejman Pasha Berisha ve Zejnullah Bej Berisha tarafından 18. yüzyılda inşa edilen yapı, 1959'a kadar hamam ve 2009'a kadar da şehir müzesi olarak hizmet verdi.
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Osmanlı döneminden kalan hamam, 2009'da mirasçılarına iade edildi.
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Bakımsız durumda bulunan ve bir kısmı restoran olarak işletilen hamamın sahiplerince yanındaki arsayla satışa çıkarıldığı belirtildi.
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Satış ilanında tarihi yapı için en az 1 milyon 600 bin avro isteniyor.
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Hamamın hissedarlarından Afrim Berisha, devletin 2022'de tarihi yapıya yaklaşık 90 bin avro yatırım yaptığını ancak çatısında bulunan kurşunların birkaç kez çalındığını söyledi.
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Berisha, yaşadıkları çeşitli zorlukların ardından satışa çıkardıkları hamamın, devlet kurumlarınca satın alınıp korumasıyla ilgilendiklerini vurguladı.
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Kosova yasalarına göre, koruma altındaki kültürel miraslar, yalnızca ülke sınırları içinde ve mülkiyet konularını düzenleyen yürürlükteki mevzuata uygun satışa çıkarılabiliyor.
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Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, tarihi eserleri piyasa fiyatına göre satın alma önceliği bulunuyor.
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Bakanlıktan hamamın satışıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
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