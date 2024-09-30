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        Haberler Yaşam Kosova'da Osmanlı döneminden kalan tarihi hamam satışa çıkarıldı

        Kosova'da Osmanlı döneminden kalan tarihi hamam satışa çıkarıldı

        Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde Osmanlı döneminden kalan tarihi hamamın sahipleri tarafından satışa çıkarıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:30 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:30
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          Sylejman Pasha Berisha ve Zejnullah Bej Berisha tarafından 18. yüzyılda inşa edilen yapı, 1959'a kadar hamam ve 2009'a kadar da şehir müzesi olarak hizmet verdi.

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          Osmanlı döneminden kalan hamam, 2009'da mirasçılarına iade edildi.

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          Bakımsız durumda bulunan ve bir kısmı restoran olarak işletilen hamamın sahiplerince yanındaki arsayla satışa çıkarıldığı belirtildi.

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          Satış ilanında tarihi yapı için en az 1 milyon 600 bin avro isteniyor.

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          Hamamın hissedarlarından Afrim Berisha, devletin 2022'de tarihi yapıya yaklaşık 90 bin avro yatırım yaptığını ancak çatısında bulunan kurşunların birkaç kez çalındığını söyledi.

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          Berisha, yaşadıkları çeşitli zorlukların ardından satışa çıkardıkları hamamın, devlet kurumlarınca satın alınıp korumasıyla ilgilendiklerini vurguladı.

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          Kosova yasalarına göre, koruma altındaki kültürel miraslar, yalnızca ülke sınırları içinde ve mülkiyet konularını düzenleyen yürürlükteki mevzuata uygun satışa çıkarılabiliyor.

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          Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, tarihi eserleri piyasa fiyatına göre satın alma önceliği bulunuyor.

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          Bakanlıktan hamamın satışıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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