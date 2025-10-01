Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuru tarihleri, desteklenen sektörler, geri ödeme planı

        KOSGEB'ten 2 milyon TL'ye kadar destek! KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları başladı!

        KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları başladı. 31 Ekim'e kadar sürecek başvurularda, girişimciler 2 milyon TL'ye kadar ödeme alabilecek. Geri ödemeler ise 36 ay sonra başlayacak. Peki, KOSGEB desteği hangi sektörlerde geçerli olacak? İşte, detaylar...

        Giriş: 01.10.2025 - 15:36 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:36
        • 1

          Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Nsosyal medya hesabından, "KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği" başvurularının başladığını duyurdu. 1-31 Ekim tarihleri arasında alınacak başvurular sonrasında iş kurmak ve işini geliştirmek isteyenlere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak. İşte, detaylar...

        • 2

          KOSGEB DESTEK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

          KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları 1-31 Ekim 2025 tarihlerinde alınacak.

          KOSGEB DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KOSGEB DESTEK TUTARI VE GERİ ÖDEME PLANI

          İş kurmak ve işini geliştirmek isteyenlere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak.

        • 4

          HANGİ SEKTÖRLER DESTEKLENİYOR?

          Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Nsosyal medya hesabından, "KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"ne ilişkin paylaşım yaptı.

          "İşini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerimize 2 milyon liraya kadar destek sunuyoruz." ifadesini kullanan Bakan Kacır, şu bilgileri paylaştı:

          "İmalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerin, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz. Bu yıl, ilk iki dönemde 1127 projeye 1 milyar 620 milyon lira destek sağladık. Geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak. Başvuru tarihleri 1-31 Ekim 2025."

          Program kapsamında "İş Kurma Desteği"ne KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler, "İş Geliştirme Desteği"ne telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerindeki işletmeler başvurabilecek.

